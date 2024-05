Após viver um breve affair com o ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, Nina Capelly está namorando uma empresária. A coluna descobriu, com exclusividade, detalhes do novo relacionamento da cantora, que é prima de MC Binn, e conta tudo agora para vocês, queridos leitores, com direito a vídeo e foto.

Nina Capelly, que é bissexual assumida há 3 anos, está em um relacionamento sério com Ketlin Hernandes, que empresaria sua carreira, mas o lance não é tão novo assim. Fontes desta colunista que vos escreve contaram que as duas se envolviam, sem compromisso, há cerca de um ano.

As moças, então, resolveram tirar o namoro da informalidade e assumir para pessoas próximas, que garantem que Nina já esqueceu Buda, mas a namorada sente uma pontinha de ciúmes do ex-BBB. Por isso, Ketlin Hernandes quis assumir o romance, no sábado (18/5), quando ela completou 44 anos.

Nina Capelly e Ketlin Hernandes

Ex-affair de Buda, Nina Capelly posa com nova namorada, Ketlin Hernandes Instagram/Reprodução

Lucas Buda e Nina Capelly

Ex-affair de Buda assume romance com empresária Instagram/Reprodução

Nina – Lucas Buda (1)

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Nina – Lucas Buda

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Nina – Lucas Buda (2)

Nina Capelly Reprodução/Instagram

Quem é Nina Capelly? A coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, no início deste mês, que Lucas Buda tinha feito a fila andar e já estava com um novo amor. Na ocasião, o ex-BBB vivia um romance com uma cantora de São Paulo. Mas quem é a moça?

Pois bem. Trata-se de Nina Capelly. A artista tem 27 anos e canta funk. No Instagram, ela acumula mais de 305 mil seguidores. Segundo fontes da coluna, Lucas Buda e Nina ficaram juntos por duas semanas e se conheceram através da empresária da cantora.

Ainda de acordo com fontes, a cada ida de Buda à São Paulo, os dois se encontravam e viviam o affair, que já não era mais tão sigiloso assim. Isso porque os pombinhos se beijavan para quem quisesse ver, sem mistério.

Vale lembrar que, dias antes, esta colunista que vos escreve revelou que, para amigos próximos, Lucas já vinha dizendo que não queria mais reatar o casamento com Camila Moura.

Nina Capelly detona Buda: “Camila tinha razão” A relação entre Nina Capelly e Lucas Buda não foi para frente. Isso porque, menos de 24h depois de confirmar o affair, a prima de MC Binn utilizou as redes sociais para detonar o capoeirista e dar razão à ex do brother, Camila Moura.

“Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (…) queria falar o quanto nós mulheres somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor para cá, estou mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade…”, esbravejou.

Na sequência, ela explicou o ocorrido e ainda torceu para que a pílula do dia seguinte funcione. “Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né”, completou. Nina, entretanto, apagou o vídeo após a repercussão entre seus seguidores.