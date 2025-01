Ex-affair de Gracyanne comenta declaração picante da musa no BBB 25

Gilson de Oliveira, conhecido como Gilsão, ganhou destaque após ser apontado como o pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e Belo. Em entrevista ao novo programa de Christina Rocha, o “Arrocha Cristina”, transmitido pela rede social Kwai, o personal trainer falou abertamente sobre o relacionamento com a musa fitness, atualmente confinada no “BBB 25”.

No bate-papo, Gilsão afirmou que o romance com Gracyanne ocorreu após o término dela com Belo. Ele também comentou que nunca teve proximidade com o cantor. “Sempre que o via na academia, sentia que ele era mais reservado”, declarou. Gilsão participou da última edição do reality “A Fazenda” e destacou que só decidiu falar sobre o assunto agora, diante da repercussão.

Questionado sobre a declaração de Gracyanne no “BBB 25”, onde ela lamentou a falta de sexo na casa e afirmou gostar de transar diariamente, Gilsão respondeu de forma bem-humorada. “Sim, ela tem o mel”, disse, fazendo referência à música “Tua boca”, sucesso de Belo.

Leia Também: Aline e Vinícius, Vitória e Mateus e Camilla e Thamiris estão na mira dos líderes do BBB 25