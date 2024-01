Ex-affair vende roupa que usou em encontro com Neymar. Saiba o valor

Fernanda Campos, apontada como ex-affair de Neymar Jr., revelou que um homem, através do Instagram, solicitou comprar a peça de roupa que ela usou no dia em que saiu com o jogador. Vale destacar que os rumores de uma possível relação entre o craque e a modelo surgiram no ano passado durante o início do namoro dele com Bruna Biancardi.

O pedido peculiar foi recebido por Fernanda Campos pelo direct do Instagram, onde o homem enviou a mensagem. A influenciadora compartilhou a situação com os mais de 800 mil seguidores em suas redes sociais nessa sexta-feira (12/1).

“Oi, Fernanda, pago 10k em qualquer peça que você tenha usado no dia que saiu com Neymar. Você topa? Se sim, já manda a sua chave Pix”, diz o homem.

Fernanda não acreditou e achou que o homem estava brincando. Ele, no entanto, insistiu. A influencer então enviou uma chave Pix aleatória, em que recebeu o valor prometido. Num print, ela dizia que iria enviar a peça para o comprador.

Relembre o affair O nome de Neymar Jr. ganhou a web após a colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, publicar, em junho, uma possível traição do jogador do futebol. À época, ele estava em um relacionamento com Bruna Biancardi, que estava grávida de Mavie.

Fernanda Campos surpreendeu ao revelar que teve um caso com Neymar na véspera do Dia dos Namorados. Após um tempo em silêncio, o craque da Seleção Brasileira confessou a traição e pediu desculpas a Bruna Biancardi. A ruiva revelou que usou a “lei da atração” para conquistar o jogador e aproveitou para detalhar o affair.

“Eu sabia que ele estava esperando um bebê, ele me falou, mas disse que o relacionamento dele oscilava e que não estava com ela. Quando fui na casa dele, o tio dele me recebeu. Os primos também estavam lá, então achei que eles não estivessem mesmo porque isso não é comum. Se fosse escondido, seria num hotel, por exemplo”, declarou.

Fernanda ainda contou que não recebeu mensagens ou qualquer ligação de Bruna Biancardi durante o encontro e que, por isso, acreditou que ele estivesse solteiro. “Nada! Ele deixou o celular e o tablet perto de mim. Deve ter desativado as notificações, mas estava tranquilo. Por isso eu acreditei que ele não estivesse namorando”, relatou.