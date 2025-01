Ex-aliado de João Campos integra gestão de Raquel Lyra na Educação em PE

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), oficializou a nomeação do ex-deputado estadual Paulo Dutra como secretário-executivo de Ensino Médio e Profissional da Secretaria Estadual de Educação. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 28.

Servidor de carreira da Secretaria de Educação, Dutra possui experiência no setor e foi secretário-executivo de Educação Profissional nos governos de Eduardo Campos e Paulo Câmara, com os quais Lyra teve divergências políticas. Ele também foi gerente regional de Educação da área norte da região metropolitana do Recife, cargo que ocupou até ser anunciado na nova função.

O governo do Estado foi procurado pelo Estadão, mas não havia retornado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

A chegada de Dutra ao governo ocorre em meio à indefinição sobre o titular da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, vaga desde 9 de janeiro. Alexandre Schneider, que comandava a pasta, pediu exoneração para retornar a São Paulo e ficar próximo da família, encerrando sua gestão de seis meses.

Antes de Schneider, a Secretaria esteve sob liderança de Ivoneide Dantas, que permaneceu um ano e meio no cargo. Desde a saída do último titular, o interino Gilson José Monteiro Filho assumiu as funções administrativas, mas sem confirmação oficial como secretário.

Paulo Dutra tem histórico político que inclui apoio a Marília Arraes (Solidariedade) contra Raquel Lyra no segundo turno das eleições de 2022 para o governo estadual. Além disso, em 2018, ele participou de atos em favor de João Campos (PSB), atualmente prefeito do Recife.

Embora tenha sido filiado ao PSB, Dutra não pertence mais ao partido. Sua atuação política incluiu um mandato como deputado estadual entre 2019 e 2022, assumido após ajustes na Assembleia Legislativa promovidos pelo então governador Paulo Câmara.

