Ex-aluna da rede estadual conquista pódio na Corrida de São Silvestre

A baiana Nubia de Oliveira, 22 anos, ex-aluna do antigo Colégio Estadual Professora Luzia de Freitas e Silva, em Campo Formoso, conquista o pódio na 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, que reuniu 37 mil participantes nesta terça-feira (31), em São Paulo. A atleta percorreu 15 quilômetros em 53 minutos e 26 segundos, ficando atrás apenas de duas quenianas, garantindo, assim, o terceiro lugar nesta que é a maior corrida de rua do Brasil.

Núbia já demonstrava aptidão para a prática esportiva desde a época do colégio, ao participar de várias edições dos Jogos Estudantis da Rede Pública. Veterana da São Silvestre, em 2022, a atleta alcançou o 10º lugar geral, se consagrando a melhor brasileira na prova. Em 2023, ela melhorou o tempo, conquistando a nona colocação e a marca de terceira melhor atleta do Brasil.

Ao agradecer ao treinador, à família e aos colegas que a apoiaram, Núbia falou da trajetória para alcançar essa vitória. “Sei o quanto eu treinei, sei o quanto eu me dediquei pra chegar aqui e ser a terceira colocada. A gente sonhou muito com esse momento e deu certo. Fui terceira, mas um dia a gente pode sonhar em vencer a São Silvestre e eu acredito que está em um futuro bem próximo”, projeta a atleta.

Ao celebrar a conquista da ex-aluna, a diretora do Núcleo Territorial de Educação do Piemonte Norte do Itapicuru, Raquel Conceição (NTE 25) destacou a importância dos investimentos do Estado para a formação de novos atletas. “Estamos muito felizes com a conquista de Núbia. Um exemplo a ser seguido pelos estudantes que têm aptidão para o esporte. E é com o compromisso de contribuir cada vez mais para a formação de novos atletas, que o Governo do Estado está realizando um investimento fundamental na modernização da infraestrutura das escolas estaduais, com a construção de quadras cobertas, campos de futebol society com pista de atletismo e piscinas, que melhoraram as condições para a prática esportiva dos estudantes”, destacou.

Do total de mais de R$ 1,5 bilhão investidos pelo Governo da Bahia em obras em unidades escolares ao longo do ano de 2024, R$ 1 bilhão foi aplicados na construção de 41 novas escolas, R$ 418 milhões na ampliação e modernização de 45 unidades escolares, e R$ 104,5 milhões em 385 obras de reforma em colégios em todo o estado. Além disso, dois complexos poliesportivos foram entregues, enquanto a instalação de usinas fotovoltaicas contribuiu para a sustentabilidade energética da rede estadual. Outros 150 projetos já tiveram a licitação lançada, somando R$ 2,5 bilhões em investimentos.