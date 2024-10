Ex-assessor de Paulo Souto, Flamarion é internado em estado grave após ser agredido com facão em Canavieira

Flamarion Souza Matos, que foi assessor do ex-governador da Bahia Paulo, Souto (União), foi internado em estado grave no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Ele foi vítima de agressão a facão em uma propriedade agrícola na zona rural de Canavieiras, onde possui fazendas.

Segundo informações do site “Políticos do Sul da Bahia”, parceiro do Bahia Notícias, o autor do ataque resistiu a prisão e acabou sendo morto por autoridades policiais.

O portal informou que o ataque chocou a comunidade e foi causado por um andarilho. O site informou que Flamarion também é uma figura conhecida e respeitada em círculos políticos e sociais