Ex-assessora de Rodrigo Faro é condenada à prisão por fraude

Silmara Fabotti, ex-assessora de Rodrigo Faro, foi condenada a quatro anos de prisão depois de se envolver numa fraude para o reconhecimento de cidadanias italianas. O caso passou a ser investigado depois do apresentador ser apontado num suposto esquema de corrupção.

De acordo com o jornal Napoli Today, o Tribunal de Nápoles Norte sentenciou Fabotti por por falsificação de documentos e corrupção. Incialmente, a pena seria de cinco anos, mas acabou sendo reduzida.

Flavio Alan Yogui, também brasileiro e com participação ativa no golpe, recebeu uma pena de dois anos. O grupo criminoso, que ainda contava com três pessoas da Itália, ainda criava residências fictícias em troca de dinheiro.

Operação Carioca

A operação Carioca desvendou, segundo a imprensa napolitana, um esquema no município de Villa Ricca, onde funcionários públicos manipulavam processos de cidadania.

Na época do inquérito, Faro e a esposa, Vera Viel, foram citados. Além deles, o jogador de futebol Bruno Duarte da Silva também figurou nas investigações. Todos eles foram acusados de terem pagado por passaportes italianos.

Na ação da polícia napolitana, foram apreendidos 80 mil euros (mais de R$ 449 mil) em dinheiro vivo, além de relógios Rolex.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Rodrigo Faro emociona ao desmontar camarim: “Linda história”. Assista 2 de 4 Vera Viel emociona com declaração a Rodrigo Faro em aniversário; leia! Reprodução/Instagram 3 de 4 Rodrigo Faro perde mais um processo sobre polêmica com morte de Gugu Reprodução/Record 4 de 4 Vera Viel vai às lágrimas ao voltar para casa após cirurgia Instagram/Reprodução

Faro se defendeu das acusações

O caso veio à tona no Brasil em maio do ano passado. Na época, a assessoria jurídica de Rodrigo Faro e Vera Viel se pronunciaram sobre assunto e negaram envolvimento no crime.

“Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família. O escritório indicado para esse trabalho foi o Diritto Di Cittadinanza SRL”, iniciaram o texto publicado no Instagram.

Pegos de surpresa

A defesa seguiu alegando que Faro foi pego de surpresa: “Rodrigo através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos.”

Os especialistas finalizaram a nota afirmando que Rodrigo Faro já tomou as medidas judiciais cabíveis no Brasil, “para que todo esse mal-entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis, por esse suposto esquema de corrupção, sejam devidamente punidos”.