Ex-assistente de Kanye West que o acusa de assédio sexual diz que foi drogada em estúdio de Diddy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A modelo Lauren Pisciotta, que acusa Kanye West de assédio sexual, adicionou mais detalhes ao seu processo. Segundo o TMZ, ela afirma ter sido drogada pelo rapper no estúdio de Diddy.

Lauren, que trabalhou como assistente pessoal de Kanye, está processando o rapper desde junho deste ano. Ela alega que ele a enviava mensagens, fotos e vídeos com conteúdo sexual.

Segundo o processo, ao qual o site americano teve acesso, Lauren relata ter sido convidada por Kanye para assistir a uma gravação no estúdio de Diddy. Ao chegar no local, o próprio Kanye serviu uma bebida para ela.

A modelo diz que, após tomar alguns goles, se sentiu desorientada e acordou no dia seguinte sem se lembrar do que aconteceu. Anos depois, quando ainda trabalhava com Kanye, ele teria mencionado aquela noite, se gabando de ter dormido com ela.

Lauren, 32, largou sua vida profissional no OnlyFans para se dedicar a uma carreira como assistente pessoal de West.

Porém, ela conta na ação que o comportamento do rapper teria mudado um ano depois da contratação. A modelo afirma que ele teria começado a enviar a ela uma série de mensagens de texto explícitas e vulgares.

Diddy está preso há cerca de um mês e responde por tráfico sexual, extorsão, fraude e coerção. Ele nega todas as acusações. O caso de Lauren, no entanto, não envolve Diddy. Ela apenas diz que a situação ocorreu no estúdio do rapper. O TMZ diz que nem Kanye nem Diddy se pronunciaram sobre o caso.