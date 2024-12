Ex-assistente de Tatá Werneck culpa imprensa após acusação de assédio

Gabriel Muller, ex-assistente de direção do Lady Night que acusou a apresentadora Tatá Werneck de assédio nas redes sociais voltou a se pronunciar e disse que sua declaração ganhou uma “exposição desnecessária”. O ex-funcionário da Globo, porém, admitiu que seu desabafo foi leviano e que já está conversando com a equipe da famosa para resolver a situação.

O ex-assistente de Tatá Werneck publicou uma nota de esclarecimento nesta sexta-feira (13/12). “Um desabafo feito de forma leviana nesta rede social na última quarta, no meu perfil fechado para meus amigos, se tornou público e ganhou tamanho de forma desproporcional”, começou.

Em seguida, ele quis culpar a imprensa pelas falas que ele mesmo escreveu. “Tais publicações levaram a uma exposição desnecessária tanto da apresentadora Tatá quanto de mim mesmo. A forma como estão sendo colocados os fatos não representam a realidade. As partes envolvidas estão conversando para que tudo seja resolvido”, encerrou.

Na quarta-feira (11/12), Gabriel fez um desabafo e afirmou que trabalhar nos bastidores da atração de Tatá Werneck era “um horror”. “Vai e não volte nunca mais 2024! Assim como Lady Night e Tatá [Werneck] na minha vida. Seis temporadas de horror. A última temporada a pior, sendo acusado por algo que não fiz, ficando desempregado”, começou ele.

Em seguida, Gabriel acusou a humorista de “assédio” e disse que precisou fazer terapia após trabalhar no Lady Night. “Todos que passam pelo Lady [Night] saem com problemas com a apresentadora. São incontáveis os assédios que toda temporada a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tanto tempo em um lugar desses. Eu aceitei, e hoje pago o preço, a terapia, para lidar com as dores e problemas causados por tantas situações absurdas vividas”, finalizou.

Processado

Em nota enviada à coluna mais cedo, Ricardo Brajterman, advogado de Tatá Werneck, afirmou que espera uma retratação de Gabriel Muller. Caso o ex-assistente não se desculpe pelas acusações, poderá ser processado. “Infelizmente, diante de tão repugnante calúnia e difamação, caso não haja uma retratação de Gabriel nas próximas 24hs, tomaremos enérgicas medidas judiciais nas esferas civil e criminal”, disse.

Segundo o profissional, a humorista ficou surpresa com a declaração de Gabriel Muller. “Tatá Werneck e toda a equipe do Lady Night receberam com surpresa e perplexidade a acusação de suposto assédio sofrido pelo senhor Gabriel”, disse. “Ao contrário do que ele afirma, era bem tratada por todos, inclusive pela própria Tatá que sempre lhe ofereceu auxílio, inclusive financeiro”, disse.

Diante das falas de Gabriel, a defesa de Tatá Werneck estuda processar o ex-funcionário. “Agora, infelizmente, diante dessa absurda e inexistente acusação de assédio, Tatá está se vendo obrigada a ajuizar ações civil e criminal contra o rapaz por calúnia e difamação caso não haja uma retratação em 24hs, porque se não houve qualquer assédio no passado, não será agora que Tatá vai prejudicar o rapaz”, garantiu.

Ricardo Brajterman garantiu que, durante o tempo em que trabalhou no Lady Night, Gabriel nunca demonstrou incômodo. “A atitude de Gabriel é totalmente contraditória, porque ele sempre mandou mensagens eletrônicas para Tatá manifestando sua gratidão, e alegria em estar no programa. Gabriel foi contratado por obra certa pela Rede Globo (e não pela Tatá Werneck), fez seis temporadas do programa, ou seja, houvesse algum incômodo ele mesmo não aceitaria ficar lá por tanto tempo”, apontou.