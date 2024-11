Ex-Athletico, Carlos Eduardo mira primeiro gol pelo Vitória: “Vai sair naturalmente”

Contratado pelo Vitória em julho deste ano, o atacante Carlos Eduardo foi uma das peças que reforçaram o Leão na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Desde a estreia contra o Cuiabá, na 21ª rodada, o atacante participou de todos os jogos do Leão na competição, somando 11 partidas com a camisa rubro-negra até o momento.

Destes 11 jogos, cinco foram como titular e, apesar de ainda não ter balançado as redes, Carlos Eduardo soma uma importante assistência contra no 1 a 0 contra o RB Bragantino e, no último sábado (26), diante do Fluminense, roubou a bola que gerou o pênalti em Matheuzinho, convertido por Alerrandro e que garantiu os três pontos para o Rubro-Negro.

Nesta quinta-feira (31), dois dias antes da partida contra o Athletico-PR, às 18h30, na Ligga Arena, pela 32ª rodada da Série A, Carlos Eduardo concedeu entrevista coletiva e falou sobre ansiedade em marcar o primeiro gol com a camisa do Vitória. Segundo o jogador, a vontade de balançar as redes é “grande” e irá acontecer “naturalmente”.

“A vontade de fazer gol é grande. Eu não posso esconder isso, às vezes incomoda um pouco, mas o que eu mais prezo no momento é a vitória. Os três pontos, as assistências e os jogos bons vêm com a consequência do meu trabalho. Em relação ao gol, isso é coisa que vai sair naturalmente. O importante são as vitórias e o time está vivendo este momento legal”, disse o atacante.

Carlos Eduardo comemora pênalti sofrido contra o Juventude | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória