Ex-ator mirim da Globo é assassinado dentro de carro em Trancoso; Homem também é sobrinho de Jorge Fernando

João Rebello dos Santos, de 45 anos, conhecido como DJ Vunje foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (24), no centro de Trancoso, distrito de Porto Seguro. Ele teve uma trajetória como ator mirim na Globo, onde atuou em dez novelas da emissora ao longo de 11 anos.

De acordo com o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Rebello estava dentro de um Pajero preto quando foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência, uma área de grande movimentação.

A polícia informou que, pela posição do corpo dentro do carro, João Rebello estava possivelmente no banco do motorista no momento do ataque. Ainda não há confirmação se o veículo estava em movimento ou estacionado quando os tiros foram disparados.