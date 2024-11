Ex-ator mirim é preso após agredir a esposa e o filho pequeno

O ex-ator mirim Robert Vito, que participou do filme “Pequenos Espiões 3: Game Over” (2003), foi preso por violência doméstica após agredir sua namorada e seu filho pequeno, conforme divulgado pelo TMZ neste sábado (9). Segundo informações, Vito, agora com 37 anos, foi detido na noite de sexta-feira (8) e liberado no dia seguinte após pagar uma fiança de 50 mil dólares, o equivalente a cerca de 287 mil reais. A polícia foi chamada à residência do ator em Los Angeles para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com o relatório, o ator teria discutido verbalmente com a namorada, e a situação rapidamente escalou para agressão física. Ele teria empurrado a mulher contra móveis e jogado o filho no sofá antes de derrubá-lo. Os policiais identificaram marcas visíveis de agressão na namorada, enquanto o filho, apesar do incidente, não apresentava ferimentos aparentes. Com base nos indícios, Robert Vito foi preso sob a acusação de violência doméstica.

Robert Vito é lembrado por seu papel como Rez em “Pequenos Espiões 3”, onde contracenou com atores como Daryl Sabara, Alexa PenaVega, Salma Hayek, Sylvester Stallone e Antonio Banderas. Além disso, ele também atuou em séries como “Port Charles” (2000-2001) e “Buffy: A Caça-Vampiros” (2001).

O ator, que se afastou das telas nos últimos anos, teve um de seus trabalhos mais recentes no filme “A Rebelião dos Robôs” (2011).