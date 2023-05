Ex-ator mirim revela que diretor quis tirar fotos suas sem roupa em hotel

O ator Matthew Lawrence, de 43 anos, recordou em entrevista recente ao podcast ‘Brotherly Love’, que foi demitido ainda na infância por causa de um diretor que queria tirar fotos suas sem roupa em um quarto de hotel.

O artista contou que foi demitido da agência de talentos que administrada a carreira após ir para um quarto de hotel e, ao chegar no local, um grande diretor de cinema, conhecido bastante na época, pediu para que ele retirasse toda a roupa.

“Eu perdi a minha agência porque fui para o quarto de hotel – que eu jamais acreditaria que eles [os agentes] poderiam me mandar – de um diretor famoso e vencedor do Oscar que estava lá de roupão, me pediu para tirar a roupa e disse que precisava fazer umas fotos Polaroids minhas. Eu saí do quarto do diretor”, contou.

No entanto, Lawrence não deu mais detalhes sobre a situação, mas afirmou que, caso tivesse feito o que o diretor pediu, sua carreira teria tomado outro rumo, e não teria sido demitido da agência.

“Na minha opinião, poucos caras vieram à público falar sobre isso na indústria. Mas, é óbvio, equivale provavelmente a apenas um terço do que as mulheres vivenciam”, desabafou.