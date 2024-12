Ex-atriz da Globo desabafa sobre ano: “Me senti sobrevivendo”

A atriz Mayana Moura desabafou sobre o ano de 2024 e disse que passou por momentos difíceis por conta de problemas de saúde. Ela, que esteve nos elencos de Passione, Guerra dos Sexos e Tempos de Amar, explicou que teve alergias misteriosas que está torcendo para que o ano acabe e que se sentiu sobrevivendo.

“2024 foi o ano que passei com alergias horríveis sendo a última esse angioedema nos olhos! As outras fotos são das placas vermelhas que apareciam dia sim, dia não, praticamente… ainda não sei a causa… talvez nunca saberei”, declarou.

Na sequência, ela contou que nunca passou por essa situação antes de 2024 e que espera não passar no próximo ano. “Em 2024 me senti sobrevivendo… orando sempre para chegar a 2025 com saúde. Mal posso esperar para acabar 2024! E esse é meu resumo sincero de retrospectiva desse ano! E essa é a virada que espero com ansiedade e esperança”, encerrou.