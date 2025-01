Ex-atriz mirim manda indireta a Renato Aragão: “Idade apaga os erros?”

Renato Aragão completa 90 anos nesta segunda-feira (13/1) e comemorou nas redes sociais durante o fim de semana. Duda Little, que ficou conhecida por trabalhar com o eterno Didi e com Xuxa Meneghel entre os anos 1980 e 1990, quando ainda era criança, desabafou na web e mandou uma indireta para o ator.

O que aconteceu

“A idade apaga os erros? A pessoa com 90 anos… Ainda podemos acreditar que ela vai pagar por tudo que fez nesta vida para tanta gente? Ou vamos acreditar que Deus está vendo tudo?”, escreveu Duda nos Stories do Instagram na manhã desta segunda-feira (13/1).