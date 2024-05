Ex-BBB Alan diz que foi rejeitado após namoro com Grazi Massafera

Alan Passos participou do BBB 5 e engatou um namoro com Grazi Massafera. O rapaz contou que foi muito criticado por conta do relacionamento e que foi vítima de racismo e rejeição após o programa.

“Naquele tempo eu era o cara feio, de ‘cabelo bombril’, porque tinha um black-power. As pessoas queriam me colocar dentro de uma caixa […] Coisas que em 2005 eram permitidas”, disse, em entrevista ao Central Splash.

Alan-Passos-Grazi-Massafera (1)

Alan Passos participou do BBB 5 Reprodução/Instagram

Sapucaí – Grazi Massafera

Grazi Masssafera AgNews

Alan-Passos-Grazi-Massafera (2)

Ele se relacionou com Grazi Massafera Reprodução/Instagram

Grazi Massafera

Grazi Massafera

Alan-Passos-Grazi-Massafera (3)

Entretanto, ele contou que sofreu racismo e rejeição por conta do romance Reprodução/Instagram

Grazi-Massafera-Carnaval

Grazi Massafera Reprodução/Instagram

Ele pontuou que a sua aparência gerou as críticas. “Quando um cara que carrega todo esse estereótipo namora com uma pessoa que tem todo o conceito de beleza [Grazi], isso gera um espanto, uma revolta, um inconformismo”, completou.

Alan ainda comentou que, quase 20 anos depois do programa, o seu nome ainda é associado ao de Grazi Massafera e que “não teve escolha” quando à alcunha.

Por fim, o rapaz contou que, baseado em experiências que viveu, o primeiro trabalho da assessoria de imprensa é tentar desvincular o participante da imagem do programa. “Precisa tirar esse paradigma, e isso inclui as relações”, completou, sem citar nomes.