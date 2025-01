Ex-BBB Alane Dias esclarece rumores de affair com José Loreto

Depois de ser flagrada saindo de um teatro no Rio de Janeiro acompanhada de José Loreto, Alane Dias decidiu esclarecer os rumores de affair. A ex-BBB explicou a relação com o ator, que já se relacionou com Débora Nascimento e Rafa Kalimann.

“Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso”, garantiu ela.

Os dois foram juntos assistir à peça O Cravo e a Rosa, em cartaz no Shopping da Gávea, na zona sul carioca. A trama, assinada por Walcyr Carrasco e exibida na TV Globo nos anos 2000, conta com Isabella Santoni, Dudu Azevedo e João Camargo no elenco.

Loreto está solteiro desde o término com Kalimann, em 2023. Já Alane, também não assumiu nenhum relacionamento depois que se separou do empresário Lucas Silva, em novembro do ano passado.

1 de 6 Alane Dias foi apontada como affair de José Loreto João Almeida/Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 6 A ex-BBB foi flagrada saindo do teatro ao lado de José Loreto Globo/Divulgação 3 de 6 Alane é ex-BBB e atriz Instagram/Reprodução 4 de 6 O ator já foi casado com Débora Nascimento Reprodução/TV Globo 5 de 6 Alane terminou recentemente o namoro com o empresário Lucas Silva 6 de 6 Rafa Kalimann também já foi namorada de José Loreto Manuela Scarpa/Brazil News

Alane e Lucas – irmão do cantor Silva – namoraram por cinco meses. Especula-se que o término partiu da paraense. Na ocasião, os dois não se pronunciaram sobre o assunto, mas apagaram as fotos publicadas no Instagram.

Segundo o jornal Extra, o casalzinho decidiu tomar rumos diferentes por conta da distância em que moravam. Ela na Cidade Maravilhosa e ele em Vitória, no Espírito Santo.

Além disso, fontes do veículo contaram que o rapaz tinha opiniões conflitantes com quem vive sob os holofotes, como no caso da ex-participante do reality da TV Globo, resultando em muitos “dramas” por parte da moça.