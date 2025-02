Ex-BBB Alane Dias sobre José Loreto: “Não beijo inimigo”

Alane Dias, uma das musas da Acadêmicos do Grande Rio, marcou presença no ensaio técnico da escola na Marquês de Sapucaí, no último sábado (8/2). A ex-BBB roubou a cena enquanto passava pela avenida, conversou com a coluna Fábia Oliveira e voltou a falar sobre os rumores de um romance com José Loreto.

Após ser flagrada aos beijos com o ator em uma festa, a ex-BBB minimizou o burburinho: “Eu não beijo inimigo. Loreto é só meu amigo”, declarou ela.

Mas o que se viu na avenida foi uma conexão que chamou atenção. Isso porque, enquanto Alane performava com toda sua energia, ao passar em frente ao camarote da Liesa, ela levou um susto e começou a pular. O motivo? Lá de cima, José Loreto a fotografava com atenção especial.

Quando percebeu que havia sido notado, o ator sorriu, entregou a câmera para um amigo e ficou apenas admirando a ex-sister dançar. E o brilho no olhar dele não passou despercebido.

BBB24 x BBB25

Além do Carnaval, Alane também comentou sua passagem pelo BBB24 e as comparações entre sua edição e a atual temporada do reality. Quando relembrada sobre uma fala sua nas redes sociais, onde disse que “a essa altura do campeonato já estava fazendo história no BBB” , a ex-sister negou que tenha sido uma crítica à edição atual.

“Não, a base da minha fala não foi essa… Eu quis dizer que eu já estava, a uma altura dessa, causando… E realmente foi, né? Inclusive eu sou fã do BBB, eu estou assistindo”, explicou.

Já sobre a diferença na repercussão de sua edição para a atual, Alane acredita que o medo do cancelamento tem influenciado os participantes. “Acho que as pessoas já entram muito brifadas em relação ao cancelamento e não vivem, de fato, o que é preciso viver”, opinou.