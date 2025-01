Ex-BBB Gabriel Santana é surpreendido em casa por policiais que investigavam tráfico de drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Há duas semanas, o ex-BBB e ator Gabriel Santana foi surpreendido em seu apartamento em São Paulo por policiais que cumpriam um mandato de busca de uma operação. “Imagina você acordar e ser recebido com duas armas apontadas para sua cabeça”, relatou em um vídeo publicado em suas redes sociais.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil foi até o local no dia 17 de dezembro por volta das 6h15 para cumprir mandados de busca, apreensão e de prisão no âmbito da Operação Heisenberg, contra uma máfia envolvida na produção de metanfetaminas.

Segundo o relato de Gabriel, eles perguntaram se o ex-BBB conhecia um casal de origem oriental. “Estou morando aqui nesse apartamento há três/quatro meses. Segundo eles, esse casal morou aqui um tempo, onde eu estou morando. E eles eram um casal de traficantes. Não sei que nível de tráfico, mas também não quis saber. Eles me mostraram foto, pediram pra eu reconhecer”, disse.

Ele afirmou que não conhecia as duas pessoas e falou que os policiais “ficaram super de boa”. “Quando puxaram o meu nome, viram que eu não tava fichado, viram que eu não tinha B.O. nenhum, eles foram super de boa, tá, gente? Quero deixar claro, não é um vídeo para falar mal da polícia”, explicou.

Gabriel disse que conversou bastante com os policiais depois que tudo se acertou. “Eles começaram a perguntar da minha vida pessoal, da minha profissão. Eu falei dos meus projetos que eu vou lançar agora em 2025. Eles perguntaram o valor do meu apartamento, perguntaram como era a vizinhança. E a gente ficou trocando um puta papo assim”, relatou.

O ex-BBB também deu uma dica para seus seguidores: “sempre atenda sua porta vestido”. Isso porque ele estava somente de cueca quando abriu a porta para os policiais.

Em nota, a SSP-SP afirmou que “o cumprimento da ordem judicial foi acompanhado pela testemunha, atual morador do imóvel, não tendo sido encontrado nada de ilícito” e que a ação cumpriu os trâmites legais.

“A Operação Heisenberg foi uma das maiores do país contra uma ‘máfia’ envolvida na produção de metanfetaminas. Na ocasião, 280 policiais civis foram empenhados para cumprir 60 mandados de prisão e 101 de busca e apreensão. Com a prisão do último dia 19, totaliza-se 23 suspeitos detidos. As investigações prosseguem para encontrar os demais envolvidos no crimes”, diz a nota.

