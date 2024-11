Ex-BBB Juninho abre o jogo e revela já ter ficado com outro homem

O ex-BBB Juninho revelou em entrevista ao Programa da Tarde, que já se relacionou com outros homens e abriu o jogo sobre a sua sexualidade.

“Já tive experiências sim”, disse o ex-motoboy, que atualmente vende conteúdo adulto no Privacy e já faturou R$ 100 mil em apenas dois meses.

Juninho contou, ainda, que recebeu uma proposta inusitada.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Ex-BBB Juninho posa de look preto e óculos escuros Instagram/Reprodução 2 de 4 Motoboy Juninho, do BBB24 Reprodução 3 de 4 Juninho Reprodução/Gshow 4 de 4 Lexa comemora 29 anos com festão na zona oeste do Rio Marcelo Sá Barretto/AgNews

“Recentemente eu tive uma proposta que a pessoa me ofereceu R$ 50 mil para me ver interagindo sexualmente com outra pessoa, mas eu deixei pra lá (…) Eu já mandei nude, que é até bem comum na minha vida, mas a gravação do ato sexual nunca aconteceu”, disparou.

Ao ser questionado sobre quais famosos toparia fazer uma ‘colab’ na plataforma, ele citou o ex-colega de confinamento Nizam.

“O público pede muito. Sensual com o Nizam eu não faria, mas um trabalho de nu artístico eu já deixei claro inúmeras vezes que faria. Existe uma ideia de se fazer esse trabalho”, completou.