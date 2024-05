Ex-BBB Kerline recebe conselhos após ser confundida com Karoline Lima

Kerline, primeira eliminada do BBB 21, revelou, pelo Twitter, que foi confundida com Karoline Lima e recebeu conselhos na rua. A modelo está brigando com Éder Militão após o jogador a processar por conta da filha, Cecília.

“Umas três tiazinhas me pararam (na rua) falando para eu não voltar com o Militão”, declarou a ex-BBB. Nos comentários da publicação, muitas pessoas aproveitaram para comentar sobre a fala.

“Não volta! Nem que ele seja o cupido”, disse um. “A única coisa que vocês têm em comum é que ambas são cearenses hahahahaha (mas não volte com o militão)”, comentou outro. “Meme atualizado para ‘a pobi da Karol, senhor’”, brincou mais um.

Exposeds e acusações: entenda a briga entre Karoline e Éder Militão Desde antes de Cecília nascer, Karoline Lima e Éder Militão brigavam sobre a guarda da filha, em um movimento que contou com acusações, processos e mais. Entretanto, mesmo um ano depois, parece que as coisas entre os pais da criança ainda não se acertaram.

Os dois entraram, novamente, em conflito e o atleta da Seleção Brasileira ingressou com um processo contra a influencer para impedir que ela se mude para o Rio de Janeiro, onde mora o namorado de Karoline, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Para se defender, a mãe de Cecília foi às redes sociais e passou a expor conversas com Militão. Ela mostrou o valor recebido de pensão, exigências feitas pelo jogador e até uma série para que ele pudesse limpar a imagem.

Processo de Éder Militão Segundo informações publicadas pela página do Instagram Gossip do Dia, a decisão de processar a influenciadora teria partido após ela impedir que Cecília viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá seja contratada para acompanhá-la. Atualmente, a bebê estaria sem babá.

O jogador, por sua vez, teria dito que não era necessário e que não queria nenhuma pessoa estranha em sua residência. Ainda de acordo com a página, um dos pedidos que teriam sido feitos por Militão na ação, é que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro.

A alegação seria que ela está em uma “aventura amorosa” e que vai mudar a rotina da filha por isso. Atualmente, a influenciadora está namorando o jogador do Flamengo, Leo Pereira.

Para falar sobre a “aventura amorosa” que Karoline Lima estaria vivendo, Éder Militão teria anexado fotos dela com o ex-namorado, Gui Araújo, na tentativa de mostrar que ela está sempre trocando de parceiros.

A página Gossip do Dia disse, ainda, que já existe uma decisão obrigando que Karol permita a viagem de Cecília para assistir a final da Champions no dia 1º de julho, mas a condição é que a criança esteja com uma pessoa de confiança da mãe.

Deboche de Karoline Lima A paz que parecia ter reinado entre Karoline Lima e Éder Militão pode ter chegado ao fim. Após saber que o ex-marido a está processando e chamou seu atual namorado, o jogador do Flamengo Léo Pereira, de “aventura amorosa”, a influenciadora resolveu debochar da situação.

Karol apareceu nos stories do Instagram, na noite de quinta-feira (23/5), ao lado do amado e deixou em destaque a tatuagem de casal que eles fizeram: ele tatuou a letra K e ela a letra L no dedo: “Eu e minha aventura amorosa (risos)”, escreveu ela na legenda da foto.

Karoline detona Éder Militão Karoline Lima usou as redes sociais, nessa sexta-feira (24/5), para comentar o processo movido por Éder Militão, seu ex e pai da sua filha, Cecília, contra ela.

Nos stories, a influenciadora afirmou que já acionou a sua advogada e promete ir atrás dos direitos de Cecília. “Ele não está colocando a cara na internet, mas está colocando no principal meio onde vai resolver a minha vida, que é na Justiça. Isso sim pode me prejudicar, não os juízes da internet”, disse ela.

Karoline continuou: “Eu nunca quis pedir nada. Mas agora já autorizei a Gabriela Garcia (advogada) a entrar com tudo o que tiver direito, com tudo o que antes eu não permiti que ela entrasse. Tudo o que eu reneguei por ser direito da minha filha, para ter paz”, declarou.

Karoline Lima ainda explicou que ficou sumida das redes sociais porque estava separando provas.

Demissão e falta de pagamento Karoline Lima também desabafou após Éder Militão demitir sua empregada doméstica. A influenciadora expôs ainda que ele parou de pagar a professora de natação de Cecília. “Está prejudicando a própria filha dele”, disparou ela.

“Fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça, mas agora não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que está aqui para ajudar, inclusive no momento que você não está”, disse ela.

Na sequência, ela explicou: “Essa pessoa que está aqui em casa foi contratada por Éder Militão para cuidar da Cecília, cuidar da alimentação, da organização do quarto dela, da limpeza, das roupas dela, tudo isso. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está no Rio de Janeiro para cuidar da Cecília, mas essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida, simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro”.

Éder Militão fala sobre o processo Éder Militão rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo um processo que moveu contra Karoline Lima, sua ex e mãe da sua filha, Cecília, de um ano.

“Estão falando muitas mentiras por aí. Que eu entrei com o processo por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Eu só quero poder estar com a minha filha e ter a certeza que ela esteja sendo bem cuidada. É só a Cecilia que importa pra mim”, declarou o jogador ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Militão teria decidido processar Karoline após ela impedir que Cecília viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá seja contratada para acompanhá-la.

“Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena”, falou.

O jogador acrescentou: “Já tentei conversar sobre várias alternativas e ela dificulta tudo. Não quer deixar nem os meus pais buscarem ela. Cecilia ama os avós. Qual pai aguentaria ficar tanto tempo longe da filha? Não posso esperar o tempo da Karoline de encontrar outra babá pra poder estar com a minha filha”, disse.