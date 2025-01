Ex-BBB Laís Caldas anuncia data de casamento com Gustavo Marsengo

Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram a data oficial do casamento nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ela compartilhou que a união será oficializada no civil daqui um mês.

“Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza de que você seria a mulher da minha vida!”, iniciou o ex-brother.

“Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria”, afirmou Gustavo Marsengo.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Gustavo Marsengo e Laís Caldas Reprodução 2 de 4 Os dois estão juntos desde o BBB22 Foto: Instagram/Reprodução 3 de 4 O casal seguiu junto depois que Gustavo saiu da casa Foto: Instagram/Reprodução 4 de 4 Gustavo e Laís Caldas Divulgação

“A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o Natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela.”

“E já não dava para esperar muito tempo, se não o Seu Bigode ia vir puxar meu pé a noite”, brincou o ex-brother.

No vídeo, Gustavo Marsengo se declarou para Laís Caldas e celebrou o novo ciclo.

“Esta data representa o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você! Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo. Você quer se casar comigo?”, completou, recebendo um sim de Laís Caldas.