Ex-BBB Leidy Elin desabafa após tentativa de suicídio: “Cruel demais”

Nessa segunda-feira (2/9), Leidy Elin abriu o coração e revelou ter sido diagnosticada com depressão logo após a saída do Big Brother Brasil. A ex-participante do reality da TV Globo ainda contou que tentou suicídio depois de ver sua família sendo atacada na web e tendo problemas de saúde por conta das ofensas, principalmente raciais.

“Queria muito fazer um vídeo falando sobre setembro amarelo, mas não tenho forças para isso. Entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Nunca tive problemas psicológicos antes de entrar para o reality. Eu tentei suicídio após dois meses de programa, quase ninguém sabe desse acontecimento, só os mais íntimos dos íntimos”, disse.

Leidy prosseguiu: “O que me levou a isso não foi hater em cima de mim e, sim, em cima da minha família. Minha mãe receber ameaças e parar todos os dias no hospital tendo risco de infartar”.

No relato, a ex-BBB explicou que a mãe, Carla Magalhaes, desenvolveu um mal cardíaco, em decorrência ao nervoso que passou vendo-a ser humilhada por internautas durante a passagem pelo programa:

“O primeiro contato que tive, ela simplesmente estava dopada para não ficar nervosa e hoje descobrimos que ela desenvolveu um problema de coração, coisa que nunca teve antes das pessoas que eu amo serem atacadas e, principalmente, do ataque racial que tive em rede nacional, sendo chamada de mucama, macaca, entre outros termos racistas”, lembrou.

Leidy Elin destacou que digital influencers levantaram coro para o cancelamento dela. “Só de pensar que tem influenciadores grandes, com 10, 15 e 30 milhões de seguidores, que fazem isso sem pena, é cruel demais. A internet está se tornando cada dia um lugar doente”, criticou.

Leidy Elin

A ex-BBB, desde que saiu do programa, vem recebendo hater e ofensas racistas

Leidy revelou ter sido diagnosticada com depressão

Ela ainda atentou contra a própria vida

Leidy Elin virou meme depois de jogar as roupas de Davi na piscina

A moça aproveitou para fazer um alerta: “Fica uma dica para você, influenciador, presta muita atenção antes de ir para as suas redes destilar ódio em cima de qualquer pessoa que seja. Não gosta da pessoa? Não segue, não consuma o conteúdo daquela pessoa, porque você pode estar influenciando um ataque”.

Por fim, Leidy Elin falou que “largou tudo para tentar [se] cuidar”, contando com o apoio da família. Ela ainda agradeceu a ajuda que recebeu de Leandro Hassum, Ana Paula Renault, Ferrugem e a influenciadora Dandara Pagu.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil, assim como a Leidy Elin passou? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública da saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de Saúde.