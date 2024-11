Ex-BBB Letícia Santiago volta ao hospital após dores fortes e desabafa

Após receber alta médica na quinta-feira (31/10), a ex-BBB Letícia Santiago precisou voltar aos hospital na manhã deste sábado (2/11). A influenciadora publicou nas redes sociais que sentiu fortes dores durante a madrugada e precisou ser medicada com morfina. Apesar do susto, a famosa já voltou para casa.

Letícia, que participou do BBB14, ficou 13 dias internada depois de passar por uma cirurgia por conta de um diagnóstico de inflamação óssea. “Agora é o momento de me cuidar”, afirmou a ex-sister em uma conversa com a coluna. A influenciadora foi operada na região oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Neste sábado (2/11), porém, Letícia Santiago precisou retornar ao Hospital Mater Dei para receber medicação em razão de fortes dores que sentiu durante a madrugada. “Hoje, entrei em contato com doutor Sérgio relatando dores que os remédios não estão segurando muito (madrugada foi longaaaa)… e ele, sempre precavido, me pediu pra ver de perto se está tudo está como esperado”, disse ela

Três horas depois, já voltando para casa, ela acalmou os fãs e seguidores. “Tudo certo, graças à Deus”, começou. “o doutor solicitou analgésico para me aliviar a dor e outra medicação para melhorar o inchaço do local. Tudo, na veia… Indo pra casa com olhos cansados mas é porque a morfina deixa a gente assim, meio ‘sambada’ mesmo”, explicou a ex-sister.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 A ex-BBB Letícia Santiago Divulgação 2 de 6 Ex-BBB é diagnosticada com infecção nos ossos; saiba o estado de saúde Reprodução/Instagram 3 de 6 Ex-BBB Andressa Ganacin Reprodução 4 de 6 Ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa Reprodução 5 de 6 Ex-BBB Francine Piaia 6 de 6 Marien Carrettero Reprodução/Instagram

Diagnóstico

A influencer Letícia Santiago, que participou do BBB14, foi internada no último dia 19 no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e passou por uma cirurgia de emergência. Nas redes sociais, ela contou que foi diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores.

“Fui internada aqui no Hospital Mater Dei, sob os cuidados constantes aqui de uma equipe maravilhosa. Muito segura de estar aqui e descobriram uma inflamação óssea. Vou passar por uma cirurgia. Peço a oração de todo mundo, mas tenho certeza que tudo vai correr bem”, disse ela, na ocasião.

Natural de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, Letícia Santiago ganhou notoriedade nacional ao participar da 14ª edição do reality show da TV Globo. Atualmente, ela se mantém como uma figura influente nas redes sociais e na mídia. Além de sua carreira, é mãe de Miguel, de 7 anos, e Júlia, de 14, frutos de um relacionamento anterior.