Ex-BBB Matteus é acusado de encenação após postar vídeo de ajuda ao RS

Vice-campeão do BBB24, Matteus Amaral se tornou um dos nomes mais comentados na web nesta terça-feira (14/5). O ex-BBB publicou um vídeo com o intuito de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas foi acusado de encenação pelos internautas.

Na gravação, Matteus faz um sinal de joinha para quem está gravando e começa a recolher produtos de limpeza que estão no asfalto, próximo de um carro lotado de doações. Veja o vídeo aqui!

Ex-BBB Matteus doa boina para leilão de ajuda às vítimas do RS

Matteus

Matteus

Matteus

Nos comentários, internautas se revoltaram com a gravação. “Que coisa montada, esperando o sinal pra ser gravado”, disse uma. “Que mico”, afirmou outra. “Está difícil acreditar nessa presepada toda”, comentou mais um.

Algumas pessoas chegaram a comparar o vídeo de Matteus com as ajudas prestadas pelo também ex-BBB Davi Brito. “Isso foi ridículo. Depois vão falar de Davi”, disse um perfil. “Igualzinho aos vídeos do Davi”, analisou outro.

Ex-BBB Matteus doa boina para leilão de ajuda às vítimas do RS Enquanto participava do BBB24, Matteus Amaral popularizou uma boina azul, que lembrava as suas tradições gaúchas. O vice-campeão do reality da Globo doou o acessório para um leilão com o intuito de ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O objeto foi arrematado por R$ 5.500. Antes da ação, o rapaz aproveitou para chamar seus fãs. “Tem como objetivo ajudar nosso povo, do Rio Grande do Sul, que está sofrendo. Esse leilão vai ajudar muita gente e vai ter várias coisas da nossa cultura gaúcha”, explicou, revelando que o Martelo Dourado foi a plataforma escolhida.