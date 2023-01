Ex-BBB sugere que vândalos de Brasília invadam a Globo: “Já pensaram?”

Marcos Harter, participante expulso do BBB17, utilizou o Instagram para comentar a invasão aos três poderes de Brasília por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entretanto, o médico reclamou do tratamento dado aos vândalos pela Rede Globo e aproveitou para sugerir um ataque à emissora.

“Globo sendo Globo”, publicou Harter, reclamando do termo “terrorista” usado pelo canal dos irmãos Marinho. “Sugestão aos ‘terroristas’: Já pensaram em invadir alguma emissora?”

O ex-BBB Marcos Harter utilizou o Instagram para criticar a cobertura da Globo na invasão dos três poderes em BrasíliaReprodução/Instagram

Na sequência, o médico sugeriu que os vândalos atacassem a GloboReprodução/Instagram

Marcos HarterReprodução/TV Globo

Ele foi expulso do BBB por agredir Emilly AraújoReprodução/TV Globo

Marcos Harter é médico e tem um histórico de polêmicasEdnilson Aguiar/ O Livre

Ele já tentou carreira política, sem sucessoReprodução / Instagram

Marcos HarterDivulgação/Record

Marcos Harter participou do reality “A Fazenda”Divulgação/Record

A participação de Marcos Harter no BBB17 foi recheada de polêmicas. Após engatar um affair com a campeã Emily, o médico acabou expulso por agressão. Pouco depois da atitude da emissora, ele entrou com uma ação na justiça.

No processo, Harter tentou conseguir uma indenização por considerar injusta a forma como foi expulso do reality show. Ele alegava que não havia causa para o ocorrido e que a empresa aproveitou a visibilidade dele antes de colocá-lo para fora.

Marcos Harter deve quase R$ 1 milhão para a Globo após perder o recurso de um processo contra a emissora. O médico já havia perdido na ação que movia contra a empresa para discutir a expulsão dele do Big Brother Brasil, em 2017, mas resolveu entrar com um recurso para questionar o valor que seria pago à empresa depois de perder a causa.

A apelação resultou em um prejuízo para o ex-BBB. Antes, ele precisava pagar R$ 750 mil, incluindo 10% em honorários de advogados. Agora, o percentual subiu para 12% e ele terá que desembolsar a soma de R$ 918.353,10 para se ver livre de problemas com a Justiça.