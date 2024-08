Ex-BBB Vinicius muda visual para Jogos Paralímpicos: “Ficou demais”

Instagram/Reprodução

1 de 1 Vinicius Rodrigues é clicado de roupa de corrida e óculos escuros durante uma das competições – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoO ex-BBB Vinicius Rodrigues está prestes a embarcar para as Paralimpíadas de Paris, que começam em 28 de agosto. Mas, antes de ir, ele aproveitou para mudar o visual.

Para chegar à capital francesa cheio de estilo, ele descoloriu as madeixas e fez desenhos nas duas laterais dos cabelos.

“Fiz agitos , que simbolizam o movimento paralímpico, e uns raios, que simbolizam meus recordes. Ficou demais! Agora estou pronto para Paris”, explicou o corredor.

Os agitos são símbolos das Paralimpíadas e representam o lema “espírito em movimento”, além de conter as cores que representam as bandeiras nacionais ao redor do mundo: vermelho, azul e verde.

