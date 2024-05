Ex-BBBs 24 têm contrato encerrado com a Globo: veja quais

Reprodução

1 de 1 Foto colorida dos participantes do BBB24 sentados do sofá da casa – Metrópoles – Foto: ReproduçãoA Globo resolveu encerrar o contrato de agenciamento de carreira de alguns ex-BBBs. A partir de agora, sete participantes da última edição do reality show estão livres para negociar publicidades com outras empresas.

Maycon Cosmer, Thalyta Alves, Nizam, Lucas Pizane, Marcus Vinicius, Giovanna Lima e Michel tiveram o contrato de exclusividade antecipado de 31 de julho para o dia de hoje, 21 de maio. Os BBBs estavam vetados de realizarem publicidades com marcas de vários segmentos como restaurantes, vestuários e calçados, maquiagens e videomakers.

Giovanna-Lima-líder-BBB-24

Giovanna Reprodução/Instagram

Michel Ribeiro, do BBB24

Michel Ribeiro, do BBB24

nizam_resized_compressed

Nizam Reprodução/TV Globo

Segundo informação do portal LeoDias, os participantes foram comunicados por meio de um e-mail enviado pelo setor comercial da emissora e foram orientados a retirarem o e-mail corporativo da TV Globo de suas redes sociais. Aqueles que ainda estiverem realizando algum contrato comercial, a emissora se comprometeu a finalizar o acordo.

