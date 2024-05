Ex-BBBs deixaram de ganhar R$ 200 mil por conta de contrato da Globo

Os ex-BBBs Nizam e Giovanna falaram sobre o fim do agenciamento da Globo. Em conversa com Lucas Selfie, eles comentaram sobre o veto que tinham de realizar publicidades com marcas por questões contratuais com a emissora.

Giovanna e Nizam ainda disseram que deixaram de ganhar muito dinheiro por conta do agenciamento da Globo. “Podem ser coisas que podem voltar futuramente os convites e tudo mais. Realmente é tentar ir dando uma cultivada que o resto vai aparecer”, disse a mineira. Ela afirmou, ainda, que pode ter deixado de ganhar R$200 mil.

Giovanna-Lima-líder-BBB-24

Giovanna Reprodução/Instagram

nizam_resized_compressed

Nizam Reprodução/TV Globo

Michel Ribeiro, do BBB24

“Esse momento eles liberaram a gente da parte comercial, mas não foi por falta de procura de marcas. Porque a gente estava tendo procura. O meu preço talvez não seja o preço da Globo. Rolava permuta sim, se não fosse conflitante com os participantes”, disse Nizam.

Entenda o caso entre os ex-BBBs e a Globo A Globo resolveu encerrar o contrato de agenciamento de carreira de alguns ex-BBBs. A partir de agora, sete participantes da última edição do reality show estão livres para negociar publicidades com outras empresas.

Maycon Cosmer, Thalyta Alves, Nizam, Lucas Pizane, Marcus Vinicius, Giovanna Lima e Michel tiveram o contrato de exclusividade antecipado de 31 de julho para o dia de hoje, 21 de maio. Os BBBs estavam vetados de realizarem publicidades com marcas de vários segmentos como restaurantes, vestuários e calçados, maquiagens e videomakers.

Segundo informação do portal LeoDias, os participantes foram comunicados por meio de um e-mail enviado pelo setor comercial da emissora e foram orientados a retirarem o e-mail corporativo da TV Globo de suas redes sociais. Aqueles que ainda estiverem realizando algum contrato comercial, a emissora se comprometeu a finalizar o acordo.