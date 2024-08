Ex-bombeiro vai a júri popular por participação na morte de Marielle Franco

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-bombeiro Maxwell Simões, conhecido como Suel, será julgado por júri popular. Ele é acusado de participar do planejamento dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. Suel teria viabilizado e descartado o veículo clonado utilizado no crime, adquirido por aproximadamente R$ 2.500. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Élcio Queiroz, que também estão envolvidos no caso, fizeram delação premiada e aguardam benefícios judiciais. Lessa afirmou que Suel não sabia que o carro seria usado para um assassinato. Apesar disso, Suel está preso desde o ano passado e já tinha uma condenação por descartar armas adquiridas ilegalmente por Lessa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga