Ex-candidata a vereadora é encontrada morta no sudoeste baiano; polícia civil investiga o caso

A ex-candidata a vereadora por Palmas de Monte Alto, no sudoeste baiano. Maíra Carolaine Couto de Lisboa, de 36 anos, conhecida como Maíra de Caluzinha (PT), foi encontrada morta em sua residência no bairro Barrinha na manhã desta quinta-feira (26).

O corpo de Maíra foi localizado na cozinha de sua casa após o 17º Batalhão da Polícia Militar ser acionado. Em um desabafo publicado nas redes sociais pouco antes do ocorrido, a estudante de enfermagem relatou enfrentar dificuldades pessoais e revelou ter sido vítima de alguns abusos emocionais e físicos em sua infância.

Segundo as informações do 17º Batalhão da Polícia Militar ao portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a ex-candidata também havia passado por um término de relacionamento. A Polícia investiga as circunstâncias da morte.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar o levantamento cadavérico, e o corpo de Maíra foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi para necropsia, que determinará a causa da morte. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do caso.