Ex-candidato a prefeito relata “fritura” em campanha em Ruy Barbosa; nova eleição acontece em abril

Segundo colocado nas eleições de Ruy Barbosa, no Piemonte do Paraguaçu, Marivaldo Leite (PSD) não vai concorrer pelo grupo na eleição suplementar. O empresário também não sabe quem vai apoiar e a tendência é que ele até fique neutro. A situação é reflexo de uma campanha em que o postulante se sentiu abandonado pelo atual prefeito, Cláudio Serrada (PSD), que está no segundo mandato consecutivo.

Nos últimos dias, Marivaldo tem feito vídeos nas redes sociais em que sugere uma certa fritura na campanha. Cotado para suceder Serrada desde a última eleição em 2020, Marivaldo Leite não se sentiu apoiado pelo prefeito de quem foi secretário durante os oito anos de mandato. Há relatos de que era vetado em entrega de obras e que vereadores eram aconselhados a não entrarem na campanha dele.

“Vou voltar para o meu comércio e para a minha propriedade rural e me manter do lado do povo. Depois, ver quem serão os candidatos oficiais para tomar uma posição”, disse Marivaldo Leite ao Bahia Notícias.

Candidato oficial da situação, com apoio do conterrâneo ilustre Otto Alencar (PSD), Marivaldo não teve êxito e ficou atrás do ex-prefeito José Bonifácio (MDB), que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) devido à rejeição de contas de 2014 e 2016, quando era prefeito da cidade.

Já decidido a não recorrer, alegando forte influência na Justiça Eleitoral de Otto Alencar, um ex-aliado que se tornou adversário, Bonifácio deve lançar a esposa, Eridan Dourado (MDB), única mulher eleita para a Câmara de Vereadores da cidade para concorrer às eleições suplementares. Da parte da situação, o prefeito Cláudio Serrada vai apoiar o empresário George Brito.

Sem prefeito para tomar posse no dia 1° de janeiro, Ruy Barbosa será governada interinamente pelo presidente da Câmara de Vereadores. Atualmente, o posto é exercido por Geovan de Jesus Santos (PSB), o Lulu, que se reelegeu como o vereador mais votado do município. Ele é um dos principais aliados do prefeito Cláudio Serrada.

Em meio à indefinição política, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ruy Barbosa criou uma petição on-line, cobrando agilidade do TRE-BA na marcação da data do novo pleito. A entidade que o fato gerou “um cenário de incerteza e instabilidade social”, uma vez que o vácuo político afeta a economia da cidade que tem muitos empregos gerados pela prefeitura. Nesta quarta-feira (18), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo da Matta, confirmou a estimativa de que o novo pleito aconteça no dia 16 de abril de 2025.

“Com uma população estimada em 30 mil habitantes, Ruy Barbosa enfrenta sérias dificuldades econômicas. A incerteza política está causando dúvidas, impactando negativamente o comércio local”, diz a CDL local em nota. A situação é reforçada por Marivaldo, que também é empresário. “A cidade para, é muito ruim, é preciso que essa eleição seja logo marcada”, afirmou.