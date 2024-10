Ex-candidato à prefeitura, Oswaldinho endossa vitória de Caetano e reforça críticas a gestão de Elinaldo: “Nós podemos provar”

Presente na votação de Luiz Caetano no Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária, neste domingo (27), pelo 2° turno das eleições em Camaçari, Oswaldinho, ex-candidato a prefeitura em 1° turno e líder do MDB no município, salientou o apoio a candidatura petista em oposição a Elinaldo e falou sobre as denúncias contra a gestão.

Ao Bahia Notícias, Oswaldinho fala sobre os indícios de corrupção e denúncias entre os grupos e defende a transparência e confiabilidade das acusações da oposição. “Bem, primeiro que todas as acusações que nós fazemos contra os adversários nós podemos provar. E nossas acusações são com testemunhas, o autor, um boletim de ocorrência, um processo do Ministério Público, e ingressão da Justiça”, afirma.