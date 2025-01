Ex-cantora gospel, Clara Tannure esclarece que “não voltou para Jesus”

Na tarde desta quarta-feira (8), a ex-cantora gospel Clara Tannure usou seu perfil no Instagram para fazer um esclarecimento sobre algo que foi amplamente divulgado nas redes sociais nos últimos dias.

Segundo a filha da pastora Helena Tannure, alguns portais de notícias divulgaram um trecho editado de uma declaração que ela fez em um podcast recentemente, e estão afirmando que ela está em processo de libertação e que “voltou para Jesus”.

Clara disse que sua conexão com Deus não tem relação com religião ou com a Bíblia, e que Deus não é propriedade privada de evangélico.

“O processo de cura e reconexão que eu tô vivendo não é sobre assumir uma postura diferente pra receber algum tipo de validação. É sobre exercer o meu direito de ter fé e me relacionar com Deus da forma que fizer sentido pra mim”, escreveu.

” A minha conexão com Deus não tem a ver com religião e nem com a Bíblia! a fala foi tirada de contexto e editada… se quiser saber como eu realmente me sinto sobre isso, assistam o podcast e tirem suas próprias conclusões”, completou.

