Ex-chefe da Polícia Civil depõe à PF sobre caso Marielle nesta 2ª

Audiência com Rivaldo Barbosa será feita depois de ele pedir “pelo amor de Deus” para ser ouvido

Rivaldo Barbosa será ouvido nesta 2ª feira (3.jun) pela PF sobre o caso Marielle Fernando Frazão/Agência Brasil

PODER360 3.jun.2024 (segunda-feira) – 10h20



O ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa presta depoimento à PF (Polícia Federal) nesta 2ª feira (3.jun.2024) sobre o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. A oitiva será realizada na Penitenciária Federal de Brasília, onde o delegado está preso desde 24 de março.

Em 27 de maio, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribuna Federal), deu 5 dias para que a PF ouvisse Rivaldo Barbosa. A decisão se deu depois de Barbosa ter pedido “pelo amor de Deus” para que fosse ouvido. Ele escreveu o pedido em uma notificação judicial e enviou a Moraes. O documento foi divulgado pelo jornal O Globo e obtido pelo Poder360.

Leia abaixo:

O policial é indicado como o “mentor” do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), em 2018. Ele foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) como um dos mandantes da morte.

A determinação do ministro assegura que Barbosa possa ficar em silêncio e o direito a não autoincriminação, ou seja, o delegado da Polícia Civil não precisa responder questionamentos que possam resultar em seu prejuízo. Eis a íntegra do documento (PDF – 148 kB).

Delação premiada de Ronnie Lessa O ex-policial Ronnie Lessa, que confessou ter atirado contra a vereadora, disse que cometeu o crime a mando do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) e do seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro).

As imagens da delação premiada foram transmitidas pelo “Fantástico”, da TV Globo, na noite de domingo (26.mai).

Em sua delação, que resultou nas prisões e na conclusão do caso pela PF, Lessa disse que teriam sido oferecidos loteamentos no valor de RS 100 milhões em troca do crime.

Afirmou ainda que o objetivo era instaurar uma milícia no local e lucrar com produtos e serviços clandestinos. Também houve menção a uma possível influência eleitoral.

A motivação do crime seria um suposto interesse da vereadora do Psol em interromper uma expansão do negócio das milícias. “A Marielle foi colocada assim como uma pedra no caminho”, disse Lessa na delação.

A PGR (Procuradoria Geral da República) apresentou a denúncia contra os irmãos Brazão e Barbosa em 9 de maio. Rivaldo foi denunciado por ser um dos mandantes do crime e está preso na penitenciária federal de Brasília.

A defesa chegou a pedir para que o ex-chefe de polícia respondesse em liberdade, alegando que não a soltura comprometeria as investigações, mas o pedido foi negado por Moraes.