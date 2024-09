Ex-Cidade Negra vence processo contra Globo: relembre o caso

Um dos fundadores do Cidade Negra, Da Ghama, cujo nome é Paulo Roberto da Rocha Gama, ganhou um processo movido contra a TV Globo, que foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10 mil. A ação ainda cabe recurso.

O processo começou em 2022, quando uma reportagem do Fantástico mostrou falas de Toni Garrido e Bino Farias, outros membros do Cidade Negra, contra Da Ghama, segundo o F5.

As acusações eram de que o músico de subornava uma gravadora para ter benefícios nas escolhas de músicas em novelas e também não creditar os outros integrantes do Cidade Negra em composições.

O fundador da banda também processou os colegas. No entanto, Bino e Toni afirmaram que não têm envolvimento nas acusações e foram considerados inocentes, conforme o juiz Rafael Vieira Patara, da 3ª Vara Cível do TJ-SP.

Já no caso da Globo, o juiz aponta que a emissora constrangeu o músico ao compartilhar informações sem uma devida confirmação. “A empresa não agiu com a devida cautela, ofendendo a honra do autor, pois veiculou reportagem sem a devida comprovação da veracidade da informação noticiada, agindo negligentemente”, diz a decisão, conforme o F5.

1 de 8

Os integrantes da banda estão em disputa na Justiça pelo nome Cidade Negra

Reprodução

3 de 8

Toni Garrido foi uma das atrações da Virada Cultural SP 2023

4 de 8

Cidade Negra

AG News