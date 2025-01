Ex-clube de Paulinho e Felipão, Guangzhou é expulso da Liga Chinesa

Oito vezes vencedor do Campeonato Chinês e bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia, o Guangzhou FC foi expulso das ligas profissionais do país. De acordo com o próprio clube, a dissolução foi causada por conta de uma “pesada dívida histórica”.

O Guangzhou contou com nomes conhecidos do futebol brasileiro e mundial. A equipe foi comandada por treinadores como Marcello Lippi, Fabio Cannavaro e Luiz Felipe Scolari. Entre os jogadores, se destacam atletas brasileiros como Ricardo Goulart, Anderson Talisca, Elkeson e Paulinho.

Anteriormente conhecido como Guangzhou Evergrande, a equipe afirmou que tentou diversas formas para obter acesso à liga profissional chinesa. “No entanto, devido à pesada dívida histórica, os fundos que levantamos foram insuficientes para quitá-los […] Expressamos nossas mais sinceras desculpas aos fãs e a todos de todas as esferas da vida que apoiaram o clube”, diz o comunicado do Guangzhou FC.

A decadência dos clubes chineses começou após regras da Liga Chinesa, que proibiram as equipes de manterem empresas ou patrocinadores em seus nomes, ocasionando a debandada de empresas.

O Guangzhou é mais um clube chinês a enfrentar uma crise financeira culminando em dissolução. Outra equipe, que conquistou o título do Campeonato Chinês em 2020, o Jiangsu Suning também faliu por conta de dívidas em 2021.