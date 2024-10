Ex-companheira de blogueiro Bolsonarista disse a PF que ele “preferiu Bolsonaro ao casamento”

A ex-companheira do jornalista e blogueiro Bolsonarista, que está foragido da justiça na Espanha, Oswaldo Eustáquio, Sandra Terena, prestou depoimento à Polícia Federal, na última terça-feira (15). Durante o interrogatório, que durou três horas e meia, a PF teria questionado a mulher sobre seu relacionamento, as postagens nas redes sociais e o celular da filha.

O blogueiro, que é alvo de três investigações, teria usado as redes sociais da filha para promover ataques às instituições e propagar fake news. O depoimento de Sandra está ligado ao inquérito que apura ameaças contra policiais federais e o envolvimento de menores em atividades ilícitas, com suspeitas de que o casal utilizava as redes sociais da filha de 16 anos para atacar a Polícia Federal (PF).