Ex-companheiro de jovem quilombola desaparecida em Cachoeira é preso; filha do casal segue desaparecida

O ex-companheiro da jovem quilombola, Thainara Santos, foi preso, nesta terça-feira (15). Thainara está desaparecida em Cachoeira, município no Recôncavo baiano, desde o dia 9 de outubro e o ex-companheiro, que prestou depoimento ainda nesta terça, é o principal suspeito. A jovem foi vista pela última vez junto ao homem em uma praça da cidade.

Segundo informações do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, o suspeito teria ligado para Thainara para marcar o encontro e depois disso, o celular da vítima também não foi localizado. Ela se relacionou por seis anos com o homem, com quem teve uma filha de 2 anos e três meses. A criança também está desaparecida.