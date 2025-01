Ex-Dama de Copas do Baralho do Crime é capturada em São Paulo

Acusada de envolvimento com organizações criminosas em Jequié, a ex-Dama de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), foi capturada, na noite desta sexta-feira (24), na cidade de São Paulo durante operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia. A suspeita estava foragida com mandado por homicídio, com decisão por condenação de 14 anos.

Com ela foram apreendidos cerca de R$ 50 mil em espécie, anotações do comércio de drogas e celulares foram apreendidos com a foragida. A ex-Dama de Copas, que não teve o nome revelado pela polícia, permanece casada com um integrante de uma facção paulista. As equipes da Bahia e de São Paulo não conseguiram localizar o traficante.