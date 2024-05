Ex de Ana Paula Renault pede indenização de R$ 40 mil após exposição

Ana Paula Renault revelou que foi processada por Rudimar de Maman, seu ex-namorado. O rapaz, mais conhecido como Cuca, entrou na Justiça por conta da exposição midiática e pediu uma indenização de R$ 40 mil. A jornalista teve R$ 50 mil bloqueados.

“Tem um ex meu me processando, atrás do meu dinheiro, porque está coberto em dívidas. Isso porque saiu do relacionamento me devendo e eu não tinha notícias do sujeito há mais de 4 anos”, descreveu a ex-BBB, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ana Paula Renault

Ana Paula desabafou ao dizer que a juíza “retirou o segredo de justiça (que não foi colocado)” e “que agora todos podem ver como age um aproveitador que não consegue se bancar sozinho”.

O episódio que levou Maman a processar Ana Paula Renault foi uma entrevista da ex-BBB ao PodDarPrado, de Gabi Prado, em 2021. De acordo com ele, a jornalista violou um acordo de confidencialidade acordado após o término da união estável, que aconteceu em 2020.

“Ele está se utilizando até do trabalho de outra mulher, minha amiga Gabi Prado, para tentar um malabarismo jurídico. O importante é não me calar, não ter mais vergonha de coisas que os outros fazem comigo, expor as injustiças, não me sujeitar a pressões da sociedade, abrir espaço para as mulheres serem o que elas quiserem, para as mulheres serem ouvidas e devidamente respeitadas”, disse.

A defesa de Ana Paula Renault explica que Cuca está utilizando cláusulas consideradas abusivas para tirar dinheiro da ex-BBB. “Ele alega que eu falei dele no podcast da Gabi [Prado]. Sendo que, inclusive, os links que ele coloca aí no processo eu hora nenhuma menciono o nome dele. Acho que a Perla está falando de um golpe que recebeu de um ex, a Gabi aproveitou o gancho e me perguntou: ‘E aquele seu ex’. Eu falei rapidamente e ninguém mencionou o nome dele”, esclareceu.