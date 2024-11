Ex de Deborah Secco, Hugo Moura posa coladinho com jornalista

Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, aproveitou o Instagram para compartilhar uma foto em que aparece coladinho com a nova namorada, Maria Clara Senra. O post foi feito pela jornalista, que falava sobre a chegada de novembro.

Além dessa imagem, em que os dois aparecem coladinhos, ela aproveitou para publicar um carrossel com fotos e vídeos. Maria Clara ainda aproveitou para adicionar emojis de coração e de foguinho. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Clara Senra (@senramc)

Hugo Moura e a jornalista Maria Clara Senra Maria Clara Senra

Parece que Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, colocou a fila para andar. Segundo Lucas Pasin, do Uol, ele está vivendo um romance discreto com a jornalista Maria Clara Senra. Ainda de acordo com o colunista, Maria Flor, filha de Hugo e Deborah, já teria até conhecido a nova madrasta.

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Jornalismo Cultural, Maria Clara é conhecida pelas coberturas de festivais, pré-estreias e bastidores de cinema no Canal Brasil. A repórter também participa de transmissões ao vivo do canal.

Maria Clara é discreta nas redes sociais e compartilha com seus 8 mil seguidores no Instagram fotos de viagens e trabalhos.

O fim do casamento de Hugo e Deborah foi anunciado em abril deste ano, mas eles já estavam separados há alguns meses. Os dois estavam juntos há 9 anos e são pais de Maria Flor, de 8 anos.