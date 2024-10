Ex de Israel Novaes expõe traição do sertanejo com atual esposa

O cantor Israel Novaes causou polêmica recentemente ao falar sobre a “luta pela fidelidade”. A esposa do sertanejo, Laura Novaes, chegou a se manifestar sobre a situação, mas a história ganhou mais uma personagem: Mari Giovannetti, ex-namorada do artista.

A influenciadora não ficou calada ao ver os dois falando do caso e soltou o verbo sobre a relação de Israel com Luana. Ela relembrou o passado amoroso e apontou uma suposta traição do músico com a atual companheira.

“Coitada! Já até me mandou direct sobre traição dele com ela. Superado faz tempo! Deus me livre ficar com um cantor falido, que está no buraco e ainda devendo meu pai que investiu na música”, disparou a ex do cantor.

Entenda a polêmica envolvendo Israel Novaes Recentemente, Israel Novaes viralizou com um desabafo falando que a fidelidade é uma luta.

“Não é fácil [ser fiel]! Eu sou muito franco, não tem problema algum de falar que é uma luta. Porque muitos falam isso e não estou julgando. Nem posso, porque se eu luto, significa que é difícil. Muitos falam isso para passar uma imagem, mas não conseguem. Eu não posso julgar! Foi uma decisão que tomei e guardei pela trajetória da minha família, que depois que eu casasse, teria que ser diferente”, disse ele.

O cantor continuou: “Minha música sempre foi mulher, pegação e eu cantava o que eu vivia. Era algo de muita verdade e agora tenho que tomar muito cuidado com isso. Você tem que preocupar com o que isso pode gerar, se não atrapalha você no futuro. Eu estou sem construção, estou nessa transição e vou fazer 4 anos de casado. Eu vivia intensamente uma coisa e tive que sair dessa coisa”.

Após ser cobrada para se pronunciar, Laura Novaes falou sobre o assunto. “Já tenho 3 anos de casada e eu preferia fingir que não tem nada disso. Não tem como! Muita gente me dizendo: ‘Força, amiga! Sai dessa que esse cara não te ama’. Gente, eu acho que é totalmente ao contrário. Eu acho que quanto mais a pessoa finge, quer parecer ser alguém, é aí que ela não está sendo de verdade mesmo. Sabe aquelas pessoas que falam: ‘Eu? Jamais faria!’. É aí que cai… Eu tenho que lembrar onde você caiu, para não voltar a cair”, falou.

“Eu acredito que a fidelidade é uma luta diária. É lembrar do sim, foi o sim que fez ele decidir. Essa mudança não atribui a mim, essa mudança é dele, porque Deus ajudou e ele quis amadurecer. Eu acredito que tenha um propósito no meu casamento, acredito nisso firmemente, na família que quero construir”, completou a nutricionista.