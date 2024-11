Ex de Jonathan Majors retira acusações de agressão contra o ator

Grace Jabbari, ex-namorada de Jonathan Majors, desistiu do processo de agressão e difamação que movia contra o ex-ator da Marvel. Segundo a revista People, as partes chegaram em um acordo, que não teve os termos divulgados.

“Todas as reivindicações contra o réu na ação acima mencionada são, por meio deste, rejeitadas com prejuízo”, diz o texto da decisão. Isso significa que o processo não poderá ser reaberto.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Jonathan Majors Robert Smith/Patrick McMullan via Getty Images 2 de 4 Jonathan Majors Mary Mathis for The Washington Post via Getty Images 3 de 4 Jonathan Majors em Creed 3 Reprodução 4 de 4 Ator Jonathan Majors viverá Kang, o poderoso vilão da fase 5 da Marvel Reprodução

Jonathan Majors chegou a ser condenado em 2023 por agredir Grace no banco de trás de um carro em Nova York. Cpmo sentença. o ator precisou cumprir um ano em um programa de reabilitação sobre violência doméstica.

Em março deste ano, Grace Jabbari processou o ator por difamação, alegando que ele a desrespeitou quando disse em uma entrevista na televisão que “nunca colocou as mãos em uma mulher”, no sentido de agressividade.

Por conta do processo, Jonathan Majors foi demitido do Universo Cinematográfico da Marvel, no qual fazia o vilão Kang. O filme centrado no personagem foi substituído por uma nova produção, com Robert Downey Jr., que viverá o Dr. Estranho.