Ex de Lucas Buda foi internada; entenda possíveis impactos da traição

Após toda a polêmica dos flertes de Lucas Buda, do BBB 24, com Pitel, a sua ex-esposa Camila Moura acabou internada, na última segunda-feira (7/3), com fortes dores. Ela foi diagnosticada com infecção urinária por desidratação.

Apesar de Camila já ter recebido alta, fica o questionamento: até que ponto uma traição pode interferir na saúde mental e física de uma pessoa?

A associação entre a mente e o corpo se dá inteiramente e em todas as pessoas, em algumas mais e em outras menos. De acordo com o psicólogo Alexander Bez, os fatores psicológicos podem agir em alguns órgãos, mas não existe regra. A questão é pessoal.

“O que se prova hoje é que a saúde mental é realmente a parte mais importante do corpo, porque a maior parte das doenças começam realmente na mente e se desenrola drasticamente para outras partes do corpo. É uma resposta psíquica que o corpo fornece como um sinal de alerta de que alguma coisa realmente não vai bem. O corpo fala”, explica.

No caso da Camila, é um sinal grave de que ela realmente chegou ao limite, então, demanda cuidados psicológicos e médicos. “Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados”, afirmou o post que informou sobre a internação de Camila.

A traição é a quebra dos acordos feitos dentro de uma relação, geralmente monogâmica Peter Cade/Getty Images

Para muitos infiéis, a traição tem justificativa Jackyenjoyphotography/Getty Images

A maioria dos infiéis diz trair devido a questões físicas; outros botam a culpa na monotonia sexual Peter Cade/Getty Images