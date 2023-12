Ex-delegado-geral da Polícia Civil é assaltado em Praia Grande

O ex-delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, de 61 anos, foi assaltado na noite deste sábado, 16, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Dois suspeitos foram presos em falgrante. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o delegado aposentado estava acompanhado de sua esposa em uma moto, na Rua Antônio Cardoso Ferreira, quando dois suspeitos que estavam em outra motocicleta abordaram o casal. Os criminosos levaram celulares, joias, cartões e a moto do casal. Na sequência, os dois fugiram. De acordo com a SSP, os suspeitos foram localziados por guardas municipais trafegando pela mesma via. Os agentes conduziram a dupla para a delegacia da cidade, onde confessaram o crime. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Um celular e o veículo da vítima foram recuperados e a moto usada no crime apreendida. O caso foi registrado como roubo, associaçã o criminosa, localizaçã o e apreensã o e entrega de veículo e objeto na Delegacia de Polícia de Sã o Vicente.

