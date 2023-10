Ex-deputado do Paraná é feito refém e agredido por bandidos em fazenda

Antônio Araújo/Câmara dos Deputados

1 de 1 Imagem colorida do Ex-deputado federal Abelardo Lupion, do Paraná – Foto: Antônio Araújo/Câmara dos DeputadosTrês bandidos invadiram a fazenda do ex-deputado federal Abelardo Lupion no último domingo (1º/10) e fizeram ele e a família reféns, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O ex-parlamentar foi agredido e os criminosos levaram itens de valor e armas.

“Os criminosos agrediram meu pai, Abelardo Lupion, tornaram ele e minha mãe [Denise Maria Deboni Lupion] reféns, levaram bens pessoais e outros itens de valor. Recebemos todo o apoio das polícias do Paraná que estão investigando o caso”, escreveu em uma rede social o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), filho de Abelardo.

