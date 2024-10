Ex-deputado que estuprou crianças muda de gênero e tenta enganar a PF

Com o pedido de prisão condenatória expedido pela Justiça, o ex-deputado estadual Nilson Nelson Machado, o Duduco, 63 anos, tentou “driblar” policiais federais que cumpriam o mandado. O ex-político havia supostamente mudado de gênero e se tornado uma mulher trans sem fazer qualquer aviso durante o curso do processo. Nilson passou a ser chamado pelo nome social de Catarina da Lapa, inclusive com mudança de documentos.

Catarina tentou despistar a polícia negando que, alguma vez em sua vida, havia se chamado Nilson Nelson. Os investigadores desconfiaram e descobriram que Catarina da Lapa havia assumido o lugar de Duduco, condenado por estuprar crianças e adolescentes que frequentavam uma creche gerenciada por ele, em 2013. O ex-parlamentar de Florianópolis (SC) estava foragido havia um ano, e foi localizado escondido, no Rio de Janeiro.

Por meio de levantamentos de dados e troca de informações, policiais federais do Núcleo de Capturas da PF no Rio (Nucap/SO/Drex) encontraram e capturaram o condenado. A ação cumpriu, portanto, o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital (TJSC).

Veja imagens de Catarina da Lapa:

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Reprodução 2 de 4 Reprodução 3 de 4 Reprodução 4 de 4 Reprodução

O processo

Após os procedimentos de praxe, Catarina da Lapa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela foi condenado a pena de 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Em 2019, a agora Catarina teve a pena por abuso sexual contra crianças reduzida para 25 anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Ele havia sido condenado em setembro de 2017 a 31 anos, 4 meses e 20 dias de prisão por maus-tratos e abuso sexual contra crianças e adolescentes, em Florianópolis.

Catarina recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) manteve a condenação, mas readequou a pena. Em maio de 2013, crianças atendidas por um projeto social relataram também terem sido abusados pela agora mulher trans, enquanto ela ainda se identificava com o gênero masculino.