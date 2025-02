Ex-diretor da Globo, Boni solta o verbo e detona BBB: “É um besteirol”

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, detonou o Big Brother Brasil. O ex-diretor da Globo acredita que o reality show deveria ficar escondido na programação da emissora carioca.

“É um besteirol. Eu colocaria de sábado à tarde, uma vez por semana, para poupar o telespectador que é inocente e não tem a obrigação de ver aquilo”, disse sobre o BBB em entrevista ao videocast Achismos no YouTube.

Boni afirmou que nunca gostou do BBB e também não fazia questão de assistir o programa que era comandado pelo filho, Boninho, até 2024.

“Nunca gostei do BBB, desde o começo, mas não é pelo programa em si. Acho besteira o que aquelas pessoas dizem, muitas vezes estimuladas pelo álcool. Preferia um texto do Dias Gomes [1922-1999] porque me diz alguma coisa mais útil”, afirmou.