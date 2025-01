Ex-diretora de presídio de Eunápolis permanece presa após audiência de custódia

Joneuma Silva Neres, ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, segue detida após a audiência de custódia realizada na sexta-feira (24). Aos 33 anos, Joneuma é acusada de envolvimento na fuga de 16 detentos da unidade prisional e de manter ligação com uma organização criminosa. Durante a audiência, sua defesa solicitou um habeas corpus, mas o juiz decidiu manter a prisão preventiva.

Os advogados argumentaram que Joneuma enfrenta problemas psicológicos e está grávida, fatores que, segundo eles, deveriam justificar sua libertação. No entanto, o magistrado considerou as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Eunápolis, que apontam o envolvimento da ex-diretora em ações que facilitaram a invasão e a fuga em massa no presídio.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o episódio foi marcado por uma intensa troca de tiros entre os criminosos e a segurança da unidade. As autoridades seguem apurando as circunstâncias do caso e investigando a suposta colaboração de Joneuma com a organização criminosa.

A defesa ressaltou que Joneuma tem cooperado com as investigações e alegou que ela não representa risco à sociedade. Além disso, os advogados destacaram que não há evidências de tentativa de fuga ou obstrução da justiça. Eles também reforçaram a necessidade de considerar a saúde mental e a gravidez da ex-diretora.

Apesar dos argumentos da defesa, a decisão judicial mantém Joneuma Silva Neres sob custódia, enquanto as investigações avançam para esclarecer os detalhes do ocorrido.